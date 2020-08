Koronawirus. Czy jazda pociągiem jest bezpieczna?

Badanie przeprowadzone przez naukowców z University of Southampton zbadało szanse złapania koronawirusa w wagonie kolejowym przewożącym nosiciela. Opierając się na danych dotyczących chińskich pociągów dalekobieżnych, naukowcy odkryli, że pasażerowie pociągu siedzący w trzech rzędach (wszerz) i pięciu "kolumnach" (wzdłuż) osoby zakażonej, mają od zera do dziesięciu procent (10.3 proc.) szansy na zachorowanie.

To co jednak wydaje się najważniejsze w badaniach, to fakt, że wskaźnik zapadania na koronawirusa wzrastał z każdą godziną średnio o 0,15 proc. Stąd wniosek, że nie tylko bliska odległość między zdrowymi, a chorym wzmaga ryzyko zarażenia, ale też czas, który spędzają wspólnie w ciasnej przestrzeni.