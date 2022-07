Koronawirus. Czwarta dawka szczepionki. Nowe badania

- Najważniejszą wiadomością jest to, że czwarta dawka działała zabezpieczająco w przypadku najbardziej narażonych osób starszych, które przebywają w ośrodkach opieki - powiedziała w rozmowie z "The Times of Israel" jedna z autorek badania epidemiolog profesor Khitam Muhsen z Uniwersytetu w Tel Awiwie, i dodała: "czwarta dawka zmniejsza hospitalizację i śmierć - ratuje życie."