Koronawirus. Czerwona strefa w całej Polsce? Mateusz Morawiecki zapowiada

- Będę rekomendował, by od soboty cała Polska była strefą czerwoną - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu pytany o trwającą epidemię koronawirusa stwierdził, że obecnie Polska "ma do czynienia z bardzo groźnym zjawiskiem".

Premier skomentował bieżącą sytuację epidemiczną. Szef rządu opowiedział o strategii, jaką wprowadzono do walki z koronawirusem.

- Szykujemy się na poszczególne scenariusze w następujący sposób. Mamy pierwszą, drugą, trzecią i czwartą linię obrony. Pierwsza linia obrony to nasze obostrzenia, maseczki, testowanie i wyłapywanie przypadków osób chorych. Druga to cały system szpitali, kwarantanny, izolacja, ale przede wszystkim ludzie, medycy. Trzecia linia to dodatkowe łóżka. Tych jeszcze nie ma, ale za kilka dni pojawi się ich w systemie dodatkowe 13 tys. - mówił Mateusz Morawiecki w programie "Gość wydarzeń" w Polsat News.

Morawiecki odniósł się też do pojawiających się w ostatnim czasie głosów, jakoby już wkrótce cała Polska została objęta czerwoną strefą obostrzeń.

Zobacz też: Rząd wprowadzi stan nadzwyczajny? Kamil Bortniczuk: jest taka możliwość

- Będę rekomendował, abyśmy podjęli taką decyzję, żeby od soboty cała Polska była "czerwoną strefą" - zapowiedział, podkreślając, że związane jest to z coraz większą liczbą zakażeń i kolejnymi dobowymi rekordami zachorowań.

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że obecnie w całym kraju jest ok. 317 "czerwonych" powiatów. - Już dzisiaj jest to ok. 75-80 proc., więc takie rozróżnienie powoli robi się bezprzedmiotowe - tłumaczył.

Koronawirus. Mateusz Morawiecki: "COVID- 19 będzie z nami dłuższy czas"

W rozmowie z Polsat News Morawiecki stwierdził również, że "mamy do czynienia dzisiaj z bardzo groźnym zjawiskiem - z drugą falą". - I trzeba powiedzieć, że być może grozi nam trzecia fala, ponieważ zależni jesteśmy od tego, czy wynalezione zostanie lekarstwo bądź szczepionka na COVID-19 - dodał premier.

A co z produkcją szczepionki na koronawirusa? - Nie wiemy, kiedy pojawi się szczepionka, ale gdy ona powstanie, jesteśmy w kolejce państw, które jednocześnie ją dostaną - zapewniał polityk.

- Proponuję byśmy wszyscy do czasu wynalezienia szczepionki na koronawirusa zastosowali tę jedną, naszą najważniejszą szczepionkę, którą jest solidarność. Razem wyjdziemy z tej walki zwycięsko - apelował Morawiecki.

Prezes Rady Ministrów ogłosił też, że na nadchodzącym Rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego "będzie rekomendował, aby od przyszłego tygodnia nauczanie w wyższych klasach szkół podstawowych odbywało się zdalnie".

Czerwona strefa. Jakie panują w niej obostrzenia?

W strefie czerwonej obowiązuje m.in. zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesel, konsolacji i innych). Zakazana jest też organizacja kongresów i targów. Od 19 października wprowadzono też ograniczenia w obiektach handlowych.

Jeśli sklep ma powierzchnie nie większą niż 100 m2, może w nim przebywać maksymalnie 5 osób na kasę. Z kolei w sklepach powyżej 100 m2 - 1 osoba na 15 m2.

Ograniczenia dotknęły również lokali gastronomicznych. Mogą być one teraz otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być też jedynie co drugi stolik, chyba że są one oddzielone przegrodami.