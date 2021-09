Koronawirus. Bruksela chce wprowadzić paszport sanitarny

Zachęta do szczepień

Władze regionu mają nadzieję, że restrykcje zachęcą do szczepień tych mieszkańców, którzy się jeszcze na to nie zdecydowali. Co prawda - przynajmniej teoretycznie - paszport nie będzie faworyzował jedynie osób zaszczepionych, bo do kina czy na basen mogą wejść również osoby posiadające negatywny wynik testu na koronawirusa i ozdrowieńcy.