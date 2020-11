Koronawirus. Bliscy zakażonych proszą o oddawanie osocza. Ogłaszają się w sieci

Koronawirus. Osocze poszukiwane

Jak wyjaśnia nam dr Joanna Wojewoda, można oddać osocze z dedykacją dla konkretnej osoby, ale nie z przeznaczeniem dla tej osoby. - To oznacza, że nie można oczekiwać, iż osocze pobrane od nas zostanie przekazane tej konkretnej osobie. Jest to niezgodne z ustawą o publicznej służbie krwi - wyjaśnia.

Pani Ewelina zaczęła więc namawiać wszystkich ozdrowieńców do oddawania osocza. - Nasze miasto jest małe, a szpital oddalony o 8 kilometrów ma też pacjentów z innych miejscowości. Jest wielu potrzebujących. Tu chodzi o to, by wszyscy po koronawirusie zaczęli oddawać osocze. Wtedy będzie dobrze i nigdzie nie będzie go brakować - mówi nam Ewelina.