Koronawirus. Anglia zmienia obostrzenia dla zaszczepionych podróżnych

- Osoby, które odmawiają przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19, są samolubne - oświadczył brytyjski minister Michael Gove.- Jeśli świadomie odmawiasz szczepienia, a są pewne miejsca i pewne wydarzenia, które wymagają pewnego poziomu bezpieczeństwa, to znając warunki, na jakich można dostać się do tych miejsc i na te wydarzenia, będą one dla ciebie zamknięte - dodał w rozmowie z dziennikarzami.