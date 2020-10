Koronawirus. Abp Ryś wydał dyspensę. Komunikat ws. mszy

Koronawirus. Metropolita łódzki w związku z rosnącą liczbę nowych zakażeń SARS-CoV-2 zwalnia wiernych z obowiązku uczestnictwa we mszy świętej. Chodzi o niedziele i święta do 15 przypadające do 15 listopada.

Grzegorz Ryś (Getty Images, Fot: NurPhoto)