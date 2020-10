Koronawiarus. Niemcy wprowadzają nowe obostrzenia

- Musimy to zatrzymać. W przeciwnym razie nic dobrego z tego nie wyniknie - powiedziała kanclerz po naradzie z szefami rządów krajów związkowych RFN.

- Jestem przekonana, że to, co teraz zrobimy, zdecyduje o tym, jak wyjdziemy z tej pandemii - podkreśliła Angela Merkel.

Koronawirus w Niemczech. Ograniczenia w kontaktach

Jeśli nowe środki nie powstrzymają wzrostu zakażeń, zgromadzenia będą ograniczone nawet do pięciu osób lub członków dwóch gospodarstw domowych.

Niemcy - koronawirus. Prośba o powstrzymanie się od niepotrzebnych podróży

Podczas narady nie znaleziono jednolitego rozwiązania dla budzącego kontrowersje zakazu zakwaterowania osób z obszarów zagrożonych, wprowadzonego w niektórych krajach związkowych. To "część decyzji, z której nie jestem jeszcze w pełni usatysfakcjonowana" - powiedziała kanclerz Merkel po negocjacjach. Jednak do obywateli skierowano "pilne wezwanie" do "powstrzymania się od niepotrzebnych podróży".