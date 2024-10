Korneluk o aresztowaniu Kaczyńskiego. "To nie żaden kosmos"

- Jeśli dowody będą wskazywały na popełnienie przestępstwa, to prokurator przedstawi zarzut - powiedział prokurator krajowy Dariusz Korneluk, pytany o hipotetyczną sytuację, w której do prokuratury wpływa zawiadomienie dotyczące prezesa PiS. Korneluk dodał, że potencjalne aresztowanie Kaczyńskiego "to nie jest żaden kosmos".