Kornel Morawiecki odpowiada na wpisy Pawła Kukiza. "Poziom rynsztoka. Żal mi go"

Przewodniczący koła Wolni i Solidarni skomentował weekendowe tweety lidera Kukiz'15. - To przykre co zrobił. Wybory samorządowe pokazały słabość jego ruchu. Niech zajmie się muzyką, a nie polityką - powiedział Kornel Morawiecki.

W jednym z tweetów nawiązał do marszałka seniora pisząc o "masturbującym się Korwinie przy odbycie Kornela". W rozmowie z "Super Expressem" do sprawy odniósł się sam zainteresowany. - To przykre co zrobił Kukiz. To co zaprezentował to poziom rynsztoka. Wybory samorządowe pokazały słabość jego ruchu. Żal mi go. Niech zajmie się muzyką, a nie polityką - powiedział K. Morawiecki.