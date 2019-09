Kornel Morawiecki nie żyje. Fizyk-ekstremista, który przewrócił Okrągły Stół

Zmarł Kornel Morawiecki. Fizyk-teoretyk, założyciel "Solidarności Walczącej", radykalny antykomunista, który w 1991 r. zasłynął tym, iż przed kamerami telewizyjnymi przewrócił Okrągły Stół. Był posłem, kandydował również w wyborach prezydenckich. W wyborach parlamentarnych 2019 startował do Senatu.

Kornel Morawiecki "wrogiem numer jeden"

W kolejnych latach Kornel Morawiecki wydawał m.in. ulotki potępiające interwencję wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji i krwawe tłumienie manifestacji stoczniowców na Wybrzeżu. W 1979 r. - od wydania drugiego numeru "Biuletynu Dolnośląskiego" - związał się z jego redakcją. Z początkiem lat 80. wraz z zespołem redakcyjnym opozycyjnego miesięcznika przygotowywał i drukował odezwy po rosyjsku do żołnierzy sowieckich stacjonujących w Polsce. Został za to aresztowany i osądzony w pierwszym tego typu procesie politycznym w 1981 r.

Był dolnośląskim delegatem na pierwszy zjazd "Solidarności", a następnie wydawcą prasy i wydawnictw Regionalnego Komitetu Strajkowego "Solidarność" we Wrocławiu. Wraz z wprowadzeniem stanu wojennego Kornel Morawiecki szczęśliwie uniknął aresztowania i działał w podziemiu przez kolejne sześć lat, aż do momentu zatrzymania 9 listopada 1987r.

Po zatrzymaniu w 1987 r. został osadzony w areszcie na Rakowieckiej w Warszawie. W 1988 r. zmuszony do wyjazdu, wrócił do kraju po trzech dniach i niemal natychmiast został ponownie złapany. Tym samym "zapracował sobie" na deportacje bez prawa powrotu do kraju. Na pokład samolotu zmierzającego do Wiednia Kornel Morawiecki został wprowadzony w kajdankach przez funkcjonariuszy SB.