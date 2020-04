Korespondencyjne wybory prezydenckie. Brakuje skrzynek pocztowych, jest pomysł na wykorzystanie urn wyborczych

Z powodu epidemii koronawirusa w Polce, zgodnie z pomysłem PiS i koalicji rządzącej, podczas wyborów prezydenckich 2020 r. każdy wyborca ma dostać pakiet wyborczy, który następnie trzeba będzie odesłać pocztą. Tak to wygląda w teorii, bo w praktyce może się okazać, że na przeszkodzie realizacji tego pomysłu stanie brak...skrzynek pocztowych, do których miałby trafić głosy wyborców.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w ostatnich latach poczta zlikwidowała ich ogromną liczbę. O ile 10 lat temu na naszych ulicach stało ponad 46 tys. skrzynek pocztowych, o tyle w tej chwili działa ich ok. 14,5 tys. Powodem likwidacji była malejące zainteresowanie usługami pocztowymi, gdyż Polacy coraz chętniej w ich miejsce korzystają z internetu. Co więcej, te skrzynki które pozostały w większości są niewielkich rozmiarów i o stosunkowo małej pojemności.

Koronawirus w Polsce. Podczas wyborów 2020 r. urny wyborcze uzupełnią brak skrzynek pocztowych?

Pojawił się więc pomysł, żeby w miejsce brakujących skrzynek pocztowych wykorzystać urny wyborcze. Pisze o tym w czwartek "Gazeta Wyborcza". Podczas ostatnich wyborów stały one w każdej z ok. 27 tys. komisji wyborczych. Jest więc ich więcej niż obecnie działających skrzynek pocztowych, a przy wyborach korespondencyjnych dla urn nie ma praktycznie żadnego zastosowania. Stąd pomysł ich wykorzystania w miejsce brakujący skrzynek. Urny miałyby stanąć przy wybranych urzędach pocztowych. Nie wiadomo jednak, w jaki sposób byłyby one zabezpieczone przed kradzieżą lub zniszczeniem Być może do tego celu miałoby być wykorzystywane wojsko lub policja.