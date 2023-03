Korea Północna: Zgłosiło się 800 tysięcy ochotników do walki z USA

Korea Północna: 800 tysięcy młodych ochotników w walce z "amerykańskimi imperialistami"

NK News, południowokoreański portal, bacznie śledzący i komentujący wydarzenia na Północy, skwitował te doniesienia o masowym napływie ochotników do armii Kima celną uwagą. Publikacje nie ujawniają wieku ochotników. Tymczasem wszyscy mężczyźni w Korei Północnej muszą, zgodnie z krajowymi przepisami o obronności państwa, służyć w wojsku przez co najmniej 10 lat, a kobiety przez co najmniej trzy lata.