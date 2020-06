Korea Północna. Kim Jo Dzong ostrzegła Koreę Południową. Korea Północna może anulować porozumienie wojskowe

Korea Północna ostrzegła Koreę Południową

Kim Jo Dzong straciła cierpliwość do działań Korei Południowej. Siostra Kim Dzong Una ostrzegła sąsiadów z Południa i zagroziła, że jeśli Korea Południowa nie powstrzyma uciekinierów przed rozsypywaniem ulotek przeciwko Korei Północnej, to anuluje dwustronne porozumienie wojskowe.

Siostra przywódcy Korei Północnej odniosła się do działań uciekinierów z Korei Północnej, którzy w strefie zdemilitaryzowanej wysypują ulotki skierowane przeciwko Korei Północnej. Jeśli ta działalność będzie kontynuowana, to konsekwencje mogą mieć negatywny skutek dla pokoju na Półwyspie Koreańskim.

- Jeśli taki akt złej woli popełniony na naszych oczach zostanie powtórzony pod pretekstem "wolności jednostek" i "wolności wypowiedzi", to władze Korei Południowej wkrótce staną w obliczu najgorszego stadium - powiedziała Kim Jo Dzong w oświadczeniu wyemitowanym przez północnokoreańską telewizję.

Na jej oświadczenie odpowiedziała rzecznik ministerstwa zjednoczenia Korei. Zaapelowano, by wstrzymać się przed operacją wysypywania ulotek. "Stwarza to ryzyko dla środowiska i zagraża prywatnej własności. Do tego zwiększa napięcie w Korei Północnej - przekazał Yoh Sang-key.