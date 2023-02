Korea Płn. na skraju przepaści. Kim Dzong Un musiał to ujawnić

W zeszłym miesiącu amerykański program 38 North - inicjatywa, której zadanie polega na niezależnym monitorowaniu sytuacji w Korei Północnej - opublikował alarmujący raport o dostępie do żywności szeregowych obywateli. Według doniesień ekspertów "dostępność żywności prawdopodobnie spadła poniżej absolutnego minimum w odniesieniu do ludzkich potrzeb", a brak bezpieczeństwa żywnościowego zbliża się do sytuacji z czasów głodu w latach 90.