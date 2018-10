Kopalnia Ziemowit niczym budzik. Na Śląsku znowu doszło do wstrząsu górniczego

W sobotę nad ranem doszło do wstrząsu w kopalni Ziemowit w Lędzinach w woj. śląskim. Wstrząs był odczuwalny przez mieszkańców pobliskich miejscowości Imielin i Chełm Śląski. Jak poinformował brygadier Szczepan Komorowski ze Straży Pożarnej w Tychach, nikomu nic się nie stało.

Do służb ratunkowych nie wpłynęło żadne zgłoszenie dotyczące uszkodzenia mienia. Kopalnia Ziemowit to zakład należący do Polskiej Grupy Górniczej. Wstrząsy pochodzenia górniczego to częste zdarzenia w tym regionie. Na początku tego roku wstrząs uszkodził 18 budynków.