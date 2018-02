Kopała i gryzła stewardessy. Agresywna pasażerka chciała dostać się do kokpitu

Tuż przed momentem lądowania jedna z pasażerek zerwała się z fotela i próbowała dostać się do kabiny pilota Załodze samolotu udało się ją zatrzymać, ale było to nie lada wyzwanie. Kobieta szarpała się i gryzła stewardessy. Pracownicy linii musieli użyć taśmy samoprzylepnej.

Do nietypowej i z pozoru komicznej sytuacji doszło na pokładzie Boeinga 737-800, który leciał z z Fortu Dallas w Teksasie do Charlotte w Karolinie Północnej. Gdy samolot podchodził do lądowania, a załoga była już na swoich miejscach, kobieta siedząca z tyłu przedziału pasażerskiego zaczęła biec w stronę kokpitu.