Konwencja Stambulska. Adam Bodnar: Strona prawicowa potrzebuje haseł, wokół których gromadzi swoich zwolenników

Rzecznik Praw Obywatelskich, goszcząc w TVN24 przypomniał, że jednego dnia są to strefy wolne od "ideologii LGBT", drugiego kwestia dostępu do in vitro, jeszcze innego Konwencja stambulska. - Z tych tematów tworzy się takie zagadnienia, które brzmią obco - dodał. Podkreślił, że to właśnie wokół tego Solidarna Polska buduje swoje poparcie i "stara się rozgrywać politycznie określony temat".