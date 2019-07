Konwencja PiS w Katowicach. Poseł Cymański o wystąpieniu prezesa

- Bardzo wysoko oceniam wystąpienia liderów Zjednoczonej Prawicy, oczywiście z palmą pierwszeństwa dla prezesa Jarosława Kaczyńskiego - mówi nam na konwencji w Katowicach poseł Tadeusz Cymański.

- W perspektywie przyszłościowej najważniejsze są problemy infrastrukturalne i demograficzne. Korzyści i efekty zmian demograficznych będą widoczne dopiero po 20 latach. To jest ta wielka polityka, której do tej pory nam brakowało. To patrzenie w przyszłość prezesa Jarosława Kaczyńskiego. "Co będzie, jak nas nie będzie" - to jest myślenie. Nie możemy tylko zawężać się od wyborów do wyborów - dodaje Cymański.