Kontrowersyjne dotacje MSZ. Pieniądze dla projektów religijnych, klubów "Gazety Polskiej" i ojca Rydzyka

Po raz kolejny pieniądze Ministerstwa Spraw Zagranicznych szerokim strumieniem popłyną do grup i środowisk związanych z PiS oraz Kościołem. Resort ogłosił, jakim organizacjom udzieli dotacji w 2018 roku. Główne tematy projektów to promocja dziedzictwa Jana Pawła II, polityka historyczna II wojny światowej i 100-lecie niepodległości.



Jak wynika z opublikowanych wyników konkursu MSZ "Dyplomacja publiczna 2018", resort w tym roku na projekty organizacji pozarządowych przeznaczy niecałe 5 milionów złotych, czyli znacznie mniej niż rok temu (ok. 8,5 mln). Ale lista wygranych jest podobna: 180 tys. złotych dostanie Lux Veritatis, fundacja prowadzona przez ojca Tadeusza Rydzyka, która ma "przywracać pamięć" o rotmistrzu Pileckim. Dofinansowanie uzyska też związana z Rydzykiem Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w za projekt pt. "Wdzięczni za niepodległą Polskę" (156 tys. zł). To już trzeci rok z rzędu kiedy organizacje związane z zakonnikiem otrzymują pieniądze z MSZ.

Pamięć o Pileckim promować mają też kluby "Gazety Polskiej", na co dostały 175 tys. Dotacje otrzymają też m.in. Instytut Wolności zarządzany przez byłego dziennikarza Igora Janke i byłego posła PiS Jana Ołdakowskiego think tank, który będzie "wzmacniał wizerunek Polski w opiniotwórczych kręgach w Niemczech" (kwota dofinansowania: 150 tys.) i związany z PiS think-tank Warsaw Institute (170 tys.).

Podobnie jak w zeszłym roku, wiele finansowanych projektów ma związek z Kościołem i religią. Głównym motywem są tu inicjatywy związane z Janem Pawłem II (w tym roku przypada 40. rocznica jego wyboru na papieża). MSZ dofinansuje trzy takie projekty: "W hołdzie Janowi Pawłowi II" (Polsko-Ukraińska Fundacja im. Ignacego Jana Paderewskiego, 120 tys.), "św. Jan Paweł II i bł. Władysław Bukowiński – Polscy Orędownicy Wolności" (Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, 190 tys.) i "Jan Paweł II - orędownik ładu i pokoju" (Fundacja Wspólnota Polska, 180 tys.). Do tego dochodzą imprezy takie jak Festiwal Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana w Gostyniu oraz wystawa poświęcona Kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu. Te dwa ostatnie projekty uzyskały wsparcie resortu dyplomacji także rok temu.

Jak wydawano pieniądze?

Ministerstwo dołożyło również 100 tys. zł do akcji "Od Oceanu do Oceanu", polegającej na wizytowaniu Ikony Matki Bożej Częstochowskiej po parafiach w Ekwadorze i wspomogło projekt "Polska, Zambia, Japonia – miłość nie ma granic", w ramach którego miały powstać dwa filmy dokumentalne o polskich misjonarzach, kardynale Adamie Kozłowieckim i bracie Władysławie Żebrowskim. Wiadomo, że dotąd powstał jeden z tych filmów, ale nie jest jasne, czy był gdziekolwiek pokazywany (film na YouTube ma na razie 8 wyświetleń) lub promowany. Inicjator przedsięwzięcia, Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku, do chwili ukazania się tekstu nie odpowiedział na pytanie WP.