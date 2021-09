Kontrowersje wokół konkursu dla dzieci. Padło pytanie o SMS do Jana Pawła II

Robert Biedroń: To jak było z pedofilią?

Treść zadania dotarła między innymi do jednego z liderów Lewicy Roberta Biedronia, który zasugerował, jakie pytanie można by jego zdaniem zadać papieżowi Polakowi. "To nie fejk. To prawdziwe zadanie z olimpiady z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych. To jak to było z tym tuszowaniem pedofilii? A Wy? Co byście napisali do Jana Pawła II w SMS-ie?" - pytał polityk na Twitterze.