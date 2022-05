Kontrowersje wokół decyzji jury wobec Ochmana. Ambasador Ukrainy w Polsce komentuje

Ocenił, że zero punktów dla tych krajów od Ukrainy to "prawdziwy wstyd". "Wasze wsparcie jest nieocenione. Nasza wdzięczność i oddanie dla was są takie same" - zapewnił. "I chociaż konkurs nie jest polityczny, nie chodzi w nim o politykę, to chodzi o przyjaźń, wspólne wartości i ogólne wsparcie na wszystkich polach" - dodał.