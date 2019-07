Kontrowersje w sprawie spotkania posłów PiS. Jest reakcja prezesa Jarosława Kaczyńskiego

"Wydaję zakaz odbywania przez parlamentarzystów PiS udziału w spotkaniach o charakterze lobbystycznym lub co do których można sformułować

domniemanie, że mają taki charakter" - zdecydował w czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński. To pokłosie informacji o spotkaniu posłów PiS z przedstawicielami jednego z koncernów tytoniowych.

Ostra reakcja prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego ws. tajemniczego spotkania w Sejmie (PAP, Fot: Tomasz Gzell)

Radio RMF FM poinformowało w czwartek, że szef klubu PiS Ryszard Terlecki był organizatorem nieoficjalnego spotkania w Sejmie z przedstawicielami koncernu tytoniowego Philip Morris Polska. Wzięli w nim udział politycy PiS, w tym senatorowie i przedstawiciele ministerstwa zdrowia.

Ze strony koncernu w spotkaniu miały brać udział osoby, które nie są zarejestrowane w Sejmie jako lobbyści. Jak ustaliło RMF FM, firma od ubiegłego roku ma także zabiegać "o poprawkę do ustawy tytoniowej, która pozwalałaby informować o nowoczesnych wyrobach tytoniowych".

Terlecki tłumaczył w RMF FM, że "pojawiła się propozycja spotkania na temat sposobu używania nikotyny, podobno zdrowszego niż papierosy".

Reakcja prezesa PiS była błyskawiczna. Natychmiast, powołując się na statut partii, wydał zakaz spotkań o charakterze lobbystycznym parlamentarzystom PiS. "Niezastosowanie się do zakazu będzie traktowane jako poważne złamanie Statutu partii" - czytamy w decyzji prezesa PiS.