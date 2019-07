Jak Jarosław Kaczyński przejmował gazetę. W tle spółka Srebrna

Tygodnik "Polityka" dotarł do akt sprawy, które opisują naciski Jarosława Kaczyńskiego o "Express Wieczorny". Kiedy udało się przejąć tytuł, możliwa była dzierżawa nieruchomości - dziś siedzib PiS i spółki Srebrna.

W sądowym archiwum przeleżały 25 lat. Z akt, do których dotarła "Polityka", wynika, że Jarosław Kaczyński osobiście naciskał, by w ręce założonej przez niego Fundacji Prasowej Solidarność trafił "Express Wieczorny".

Przejęcie tytułu nie było celem samym w sobie. Ale warunkiem, by zyskać coś więcej. A to "więcej", to nieruchomość z biurowcem przy Alejach Jerozolimskich, należąca do spółki Srebrna.