Kontrole na granicy z Niemcami. "Bardzo duże korki"

Sytuacja na granicy polsko-niemieckiej to pokłosie rosnącej presji migracyjnej i intensyfikacji nielegalnej migracji do Niemiec, szczególnie tzw. szlakiem bałkańskim. Stacjonarne kontrole rozpoczęły się 17 października we wtorek. W proceder zaangażowana jest policja federalna, która przeszukuje głównie pojazdy ciężarowe, busy czy samochody dostawcze.