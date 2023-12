Kontraktacja środków w ramach RPO – Lubuskie 2020 przekroczyła 100%

Most nad Odrą cieszy się popularnością wśród Lubuszan i turystów od ponad roku. Długo oczekiwana przeprawa w gminie Zabór (na drodze nr 282) skonsolidowała region południowej części województwa, zbliżając do siebie mieszkańców Zielonej Góry, Zaboru, Trzebiechowa, Bojadeł, Kolska, Kargowej, Nowej Soli oraz Sławy. Ten strategiczny most przyczynił się do ożywienia gospodarki i turystyki. Koszt inwestycji wyniósł ponad 83 miliony złotych, z czego blisko 59 milionów złotych pochodziło z Funduszy Europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.