Konkurs Chopinowski rozstrzygnięty. Zwycięzcą został Bruce (Xiaoyu) Liu z Kanady

- Jeśli masz pasję do czegoś, po prostu to rób. Nie patrz na innych, na to, co mówią i myślą. Podążaj za tym, co uważasz za dobre dla siebie. Na swojej drodze zawsze napotkasz porażki, problemy i negatywne osoby, w takich momentach, musisz podążać dalej i nie poddawać się - mówił po koncercie finałowym tegoroczny zwycięzca Konkursu Chopinowskiego.