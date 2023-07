Koniec z paleniem świętych ksiąg. Dania i Szwecja rozważają wprowadzenie zakazu

Duńczycy uznali, że takie incydenty, które są prowadzone przeciwko innym nacjom i uderzają w odmienną duchowość i religie, działają na korzyść ekstremistów. Rząd, jak podaje "The Guardian", chce więc "zbadać" sposoby na odgórne, umocowane prawnie interweniowanie w sytuacjach, w których "znieważane są inne kraje, kultury i religie, co może mieć poważne negatywne konsekwencje dla Danii, nie tylko w odniesieniu do bezpieczeństwa" - napisano w poniedziałkowym oświadczeniu duńskiego MSZ.