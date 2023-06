Koniec wielkiego sporu USA-Chiny? "Nie pobili się, tylko rozmawiali"

- Nastąpi osłabienie retoryki między USA a Chinami - prognozuje Nowakowski. I podkreśla, że głównym elementem wizyty Blinkena jest coś, co powinno nas cieszyć, czyli odblokowanie kanałów bezpośredniego kontaktu. - Co oznacza - znów w przełożeniu z języka dyplomacji - że jeżeli dojdzie do incydentu na Morzu Południowo-Chińskim, nie zaczną do siebie od razu strzelać, lecz najpierw się skonsultują, czy taki był zamiar drugiej strony. To oznacza lekkie obniżenie ryzyka konfliktu zbrojnego - zaznacza.