Koniec ulicy Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, wraca aleja Armii Ludowej. Prezydent Trzaskowski poszuka nowego miejsca dla patrona

Mieszkańcy Warszawy nie będą już przejeżdżać przez ulicę Lecha Kaczyńskiego. W jej miejsce wróciła Aleja Armii Ludowej. Jednak prezydent stolicy Rafał Trzaskowski będzie chciał znaleźć nowe miejsce dla patrona.

Dekomunizacja ulic. PO zaskarżyła decyzję wojewody. Koniec ulicy Lecha Kaczyńskiego

Nadanie jednej z warszawskich ulic imienia Lecha Kaczyńskiego to decyzja związana z dekomunizacją ulic. Tablice z nazwą ulicy Lecha Kaczyńskiego zostały zamontowane w połowie marca ubiegłego roku. Stało się cztery miesiące po tym, jak w listopadzie 2017 roku wojewoda mazowiecki wydał zarządzenie o zmianie nazw 47 stołecznych ulic.

Rada Warszawy zdecydowała, że zaskarży do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) 47 zarządzeń o zmianie nazw ulic. Radni PO argumentowali, że wojewoda wykorzystał ustawę do celów politycznych i nie konsultował zmian z mieszkańcami, a ustawa dekomunizacyjna narusza konstytucję. Zgodnie z ustawą dekomunizacyjną samorządy miały czas na wprowadzenie zmian do 2 września 2017.