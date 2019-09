Koniec Świata nastąpi 15 września 2019? Gigantyczna asteroida 2000 QW7 zbliża się do Ziemi

Koniec Świata nastąpi 15 września 2019? Asteroida 2000 QW to jeden z największych obiektów lecących w kierunku ziemi. Według NASA zbliży się na naprawdę bliską odległość.

Koniec Świata nastąpi 15 września 2019?

Gigantyczna asteroida 2000 QW7 leci w kierunku naszej planety. Według obliczeń naukowców Ziemi będzie w niedzielę, 15 września i minie ją w odległości 5,3 mln. Należy zaznaczyć, że obiekt ma średnicę od 290 do 650 metrów, a porusza się z zawrotną prędkością wynoszącą 15 tys. km/h. Jeżeli faktycznie uderzyłaby w Ziemię, spowodowałaby ogromne zniszczenia i gigantyczną katastrofę. Według NASA zagrożenie jest mało prawdopodobne, ale mimo to, obiekt pozostaje pod stałą obserwacją.

Koniec Świata spowoduje zderzenie z asteroidą?

Wiadomo, że naukowcy z NASA oraz ESA obserwują około 20 000 potencjalnie niebezpiecznych asteroid. Do ich zadań należy również opracowywanie symulacji, które pomogą określić, w którym miejscu ewentualnie uderzy asteroida. Według dyrektora generalnego i technicznego w SpaceX Elona Muska, nasza planeta nie ma jednak żadnej obrony przed asteroidami, które są w stanie zniszczyć miliony istnień, a nawet doprowadzić do wymarcia ludzkości. Ostatnio tak szczegółowo obserwowaną asteroidą, jak 2000 QW7, był obiekt 2008 KV, znany również pod nazwą „Dracula”. Wiadomo, że przeleciał on koło Ziemi 27 czerwca i według szacunków naukowców, pojawi się w pobliżu Ziemi ponownie 2021 roku oraz aż dwa razy w 2022 roku.