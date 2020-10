Koniec "Piątki dla zwierząt"? Wiceminister składa deklarację

Przyjęta przez Senat wraz z poprawkami nowelizacja ustawy o ochronie praw zwierząt miała ustanowić zakaz prowadzenia hodowli zwierząt na futra oraz znaczne ograniczenia w uboju rytualnym. Senatorowie wprowadzili do ustawy kilkadziesiąt poprawek. Wśród nich były m.in. poprawka wykreślająca ograniczenia uboju rytualnego w przypadku drobiu oraz wydłużająca vacatio legis przepisów o zakazie hodowli zwierząt na futra - do 31 lipca 2023 r. a w przypadku uboju rytualnego - do końca 2025 r. Ustawa wróciła do Sejmu, ale jak w piątek po południu ujawnił wiceminister rolnictwa, będzie przygotowana od początku.