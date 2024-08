Koniec pewnej historii. Warszawski Marriott przestaje być Marriottem

Spór między hotelem a siecią

Portal e-hotelarz.pl przypomina, że pomiędzy spółką LIM Center a Marriott International dochodziło do sporów. Problemy rozpoczęły się w trakcie pandemii koronawirusa. Amerykański koncern miał mieć wątpliwości co do sposobu rozliczania warszawskiego hotelu w tym okresie. W prokuraturze toczyło się kilka postępowań, a postępowanie wyjaśniające trafiło przed Międzynarodowym Trybunałem Arbitrażowym w Londynie.