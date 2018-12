Koniec paraliżu lotniska w Londynie. To może zdarzyć się wszędzie

Po ponad dobie paraliżu londyńskie lotnisko Gatwick znowu działa. Policja nadal nie wie, kto dronami blokował pasy startowe. To lekcja dla ochrony lotnisk na całym świecie.

Zdaniem policji było to celowe działanie. Pod uwagę brane są wszelkie możliwości, a o złej woli przynajmniej jednego sprawcy świadczy użycie dwóch dronów. Według śledczych nie mana razie żadnych przesłanek żeby sądzić, iż był to atak terrorystyczny. Pod uwagę brany jest przede wszystkim protest ekologów.

W akcie desperacji sprowadzono nawet snajperów, którzy mieli strącić drony. Żadne strzały jednak nie padły w obawie przed kulami, które stanowiłyby zagrożenie dla ludzi w okolicy. Do Gatwick, drugiego najbardziej ruchliwego lotniska w Wielkiej Brytanii, sprowadzono 20 jednostek policji. Funkcjonariusze bez skutku przeszukiwali okolicę.

- Za każdym razem, gdy zbliżaliśmy się do operatora drony znikały. Wracały za każdym razem, gdy przymierzaliśmy się do ponownego otwarcia lotniska – powiedział Justin Burtenshaw z policji w Sussex.

Fakt, że dziesiątki tysięcy ludzi utknęły w oczekiwaniu na setki odwołanych i opóźnionych lotów wymusił nawet reakcję premier Theresy May zajętej przekonywaniem parlamentarzystów do poparcia umowy brexitowej. Szefowa rządu musiała oderwać się od rozmów, które zaważy o przyszłości calego kraju. May podkreśliła współpracę z operatorem lotniska i przypomniała, że za stworzenie zagrożenia dla ruchu lotniczego grozi kara 5 lat więzienia.