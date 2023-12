Koniec kurator Nowak. "Nie wiem, czy ktokolwiek będzie tęsknić"

"Barbara Nowak out [...] a to dopiero 14.00 w piątek. Tak wraca do Polski rozsądek, a wychodzą urojenia rodem ze średniowiecza" - pisze w serwisie X (dawniej Twitter Miszalski. W kolejnym wpisie pyta retorycznie: "Za którym politykiem PiS w Małopolsce będziecie tęsknić najmniej i dlaczego właśnie za Barbarą Nowak?"