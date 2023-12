Koniec komisji Macierewicza. "Nareszcie, nareszcie, nareszcie"

"Dudzie brakuje odwagi"

- Nareszcie ujawnione zostaną dokumenty, które są w posiadaniu specjalnego zespołu prokuratury, która od kilku lat oddzielnie bada tragedię smoleńską i która do tej pory bała się ujawnić wyniki swoich prac, które to byłyby bardzo niekorzystne dla ekipy PiS. Według moich informacji w badaniach nie potwierdziły się ani teorie o zamachu, ani o wybuchach. Niemal w 100 proc. potwierdziły się za to wyniki raportu Jerzego Millera.