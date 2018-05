Konie, żółwie i przepychanki. Najlepsze zdjęcia tygodnia

Minął tydzień, zdjęć przybyło, te najlepsze możecie oglądać poniżej. Czy trzeba pisać coś więcej? Tak naprawdę wystarczyłyby same fotografie, ale jak zwykle pokusiliśmy się o nieco komentarza. Tym razem nieco poważniejszego, niż w ostatnich edycjach.

To, co może wyglądać, jak transport drogowy rodem z Azji Południowej, jest w rzeczywistości atestacją koni służących w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Podczas egzaminu z 22 maja sprawdzano odwagę koni na torze przeszkód, przejazd przez ogień oraz jazdę w szykach. Na zdjęciu, jak pewnie przypuszczacie, jest własnie to pierwsze.