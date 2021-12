Kongres upublicznił SMS-y wysyłane do Trumpa w trakcie szturmu na Kapitol. "To wszystko poszło za daleko"

Szturm na Kapitol 6 stycznia. "To wszystko poszło za daleko"

- On [prezydent Trump dop. red.] musi jak najszybciej potępić to g... Potrzebujemy przemówienia z Gabinetu Owalnego. On musi teraz przewodzić. To wszystko poszło za daleko i wymknęło się spod kontroli - pisał do Meadowsa tuż po rozpoczęciu oblężenia Kapitolu syn prezydenta Trumpa, Donald jr.