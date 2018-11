Kongres trafił w ręce Demokratów. Teraz zajmie się Polską i Węgrami

Jedną z konsekwencji przejęcia kontroli przez Demokratów będzie zwiększone zainteresowanie erozją demokracji w Polsce - mówi WP Tyson Barker, były amerykański dyplomata.

Odkąd Donald Trump objął urząd prezydenta, rząd PiS zainwestował wiele środków i energii w pozyskanie sobie sympatii amerykańskiego prezydenta: broniąc go przed atakami, zapewniając entuzjazm tłumu w Warszawie, a nawet proponując nazwanie bazy na jego cześć. I choć strategia przyniosła pewne skutki, po wtorkowych wyborach do Kongresu może stać się obciążeniem. Choć nowa sesja Kongresu rozpocznie się dopiero w styczniu, w Waszyngtonie już teraz oczekuje się, że nowa Izba Reprezentantów skoryguje dotychczasowe podejście do relacji z Europą. Jak mówi WP Tyson Barker, były oficjel Departamentu Stanu i ekspert Instytutu Aspen w Berlinie, będzie dotyczyć to także Polski, która po awanturze związanej z nowelizacją ustawy o IPN, nadal nie cieszy się w Izbie Reprezentantów dobrą opinią.