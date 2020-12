Konflikt w obozie PiS. "Przedwczesny pojedynek Ziobry"

- Walka między premierem a Zbigniewem Ziobro trwa o to, kto kiedyś będzie kierował obozem Prawa i Sprawiedliwości, gdy zabraknie Jarosława Kaczyńskiego - to wszyscy wiedzą od dawna - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Zbigniew Girzyński.

- Zdając sobie sprawę, że to nie on ponosi odpowiedzialność za trzymanie steru tego okrętu, myśli w ten sposób razem z kilkoma swoimi współpracownikami: jak tu kiedyś przejąć stery, a jak się nie uda, to jak się załapać do dobrej szalupy ratunkowej - komentował gość RMF FM.