Konferencja WOŚP. Jerzy Owsiak: sytuacja jest tragiczna

W polskiej służbie zdrowia brakuje 68 tys. lekarzy. To są nieprawdopodobne liczby. Może być sprzęt z najwyższej półki, ale za chwilę może nadejść moment, że nie będzie miał kto na nim pracować - mówił podczas konferencji WOŚP Jerzy Owsiak.

Jerzy Owsiak zapowiedział, że WOŚP rozpoczęła zakupy sprzętu medycznego za pieniądze zebrane podczas 27. finału. - Wczoraj wydaliśmy 26 mln zł, kupując m.in. 39 urządzeń - aparatów rentgenowskich, aparatów endoskopowych. Zależy nam na tym, by w polskich szpitalach znalazł się sprzęt najwyższej jakości, chcemy utrzymać dotychczasowy wysoki poziom - mówił Owsiak.

Podczas konferencji zaapelował do rządzących, zwracając uwagę na trudną sytuację w polskiej służbie zdrowia. - Przed wyborami politycy obiecywali nam poprawę warunków w polskich szpitalach. Tymczasem sytuacja jest tragiczna - alarmował Owsiak, wyliczając braki kadrowe.

Szef Fundacji zwrócił się również do przeciwników WOŚP. - Jeśli nie chcecie nam pomagać, nie pomagajcie. Ale nie przeszkadzajcie nam. My wiemy, co mamy robić - mówił.