Konferencja premiera. Morawiecki o protestach antycovidowców

Konferencja premiera na temat obostrzeń

Podczas konferencji prasowej premiera Mateusz Morawiecki został zapytany o protesty osób, które nie wierzą w pandemię i sprzeciwiają się wprowadzaniu kolejnych obostrzeń. Pytanie dotyczyło także tego, co by powiedział tym osobom i czy nie ma poczucia, że jest współodpowiedzialny za to, że takie ruchy powstały.

Konferencja premiera. Mateusz Morawiecki o protestach antycovidowców

Premier mówił także o osobach, które domagają się wprowadzania kolejnych obostrzeń. - Mamy też takie osoby w społeczeństwie, które domagają się daleko idących restrykcji, w tym zamykania gospodarki, jak to miało miejsce wiosną. Są to dość duże grupy, to pewnie kilkanaście procent naszych obywateli. Szanujemy poglądy wszystkich, ale decyzje podejmujemy w oparciu o naszą najlepszą wiedzę i o to, co doradzają nam epidemiolodzy i wirusolodzy - dodał premier.