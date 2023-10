Konferencja PKW. Więcej przestępstw wyborczych

W Zabrzu mężczyzna oddał głos wrzucając do urny karty sejmową i referendalną, a senacką wyniósł z lokalu wyborczego. Został zatrzymany. W tym samym okręgu w Częstochowie inny mężczyzna wyniósł kartę referendalną. W Morągu zatrzymano mężczyznę, który wyniósł karty wyborcze i referendalną. Tłumaczył, że chciał wrócić się do domu po okulary. Zatrzymano go, gdy wracał z okularami do lokalu wyborczego. Mężczyzna został zwolniony.