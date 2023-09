Konferencja Offshore Wind Poland już 21-22 listopada w Warszawie

Największa w Polsce Konferencja na temat morskiej energetyki wiatrowej to dyskusje, komentarze ekspertów branży i opracowania, które wskazują konkretne kierunki i zmiany niezbędne do wdrożenia, by sektor offshore mógł w Polsce rozwijać się dynamicznie. Zakładany wzrost mocy morskich farm wiatrowych z 5 do 12 GW, które powstaną do 2030 roku to przełomowy krok w stronę dynamicznego rozwoju nowego sektora w Polsce, choć branża doskonale wie, że potencjał polskiego Bałtyku jest znacznie większy. W tym roku rozmowy dotyczyć będą tego, co jest potrzebne, aby w jak największym stopniu wykorzystać potencjał Polski, zarówno w kontekście produkcji energii, jak i potencjału przemysłowego i usługowego rodzimych przedsiębiorstw.