Kompromisowa umowa. "W stu procentach nie jestem zadowolony"

Nie da się złożyć umowy, która powie, że 27 stycznia przegłosujemy to, a w lutym tamto. Dyskutowaliśmy o tym, czy jesteśmy w stanie zapisywać daty. Wszyscy się zgodziliśmy, że nie powinniśmy zapisywać dat, bo wystarczy, jak obsuniemy się z jedną datą o trzy tygodnie albo miesiąc, to ktoś powie "nie zrobiliście tego". Być może trzeba będzie coś przesunąć o dwa tygodnie. Nie ma co zapisywać dat, bo się skończy tak, że za każdy tydzień będziemy rozliczani. Lepiej po prostu to zrobić i nie być rozliczanym co do dnia.