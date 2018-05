Komitet PiS Gminy Bełchatów przeprasza. "Wpis umieściła dwudziestokilkuletnia osoba"

Komitet PiS Gminy Bełchatów zapewnił jednocześnie, że w przyszłości taka sytuacja się nie powtórzy, bo wszystkie wpisy będą wcześniej akceptowane. W tym przypadku tak nie było.

Szef zarządu powiatowego partii w Bełchatowie Konrad Koc w rozmowie z portalem onet.pl wyjaśnił, że wpis, który wywołał falę oburzenia, nie był z nikim konsultowany. - Wpis ten zamieściła bardzo młoda osoba, dwudziestokilkuletnia. Po prostu coś obejrzała w telewizji, usiadła do komputera, napisała i kliknęła "enter". I stało się – stwierdził. - Po przemyśleniu sprawy osoba ta sama do mnie zadzwoniła, by poinformować o tym, co się stało i jakie treści znalazły się na naszym profilu. Wtedy od razu zaczęliśmy działać – dodał.