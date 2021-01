Komisja Europejska wdraża drugi etap procedury naruszeniowej wobec Polski

Trzystopniowe postępowanie w sprawie Izby Dyscyplinarnej toczy się od początku grudnia i wszystko wskazuje na to, że potrwa jeszcze miesiąc, kiedy to KE skieruje sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. To nie pierwszy raz, kiedy sprawa trafi do tego organu. W kwietniu TSUE orzekł o tymczasowym zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej.