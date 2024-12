Komentarze po wyborze Lewicy. Ostre słowa posła Razem

Politycy Lewicy podkreślają, że Magdalena Biejat to kandydatka na prezydenta, której "nic nie można zarzucić, a można ją tylko chwalić". Ale już politycy Razem zarzucają wielokrotną zmianę zdania, również w kwestii startu w wyborach. - To już jest trochę za dużo kłamstw, żeby móc to zaufanie odbudować - powiedział poseł Razem Maciej Konieczny.