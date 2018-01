Komendant z Wrocławia miał być odwołany. Na razie przebywa na L4

Podinsp. Zbigniew Raczak został znaleziony pijany na jednym z parkingów po tym, jak świętował awans. Jednak zamiast promocji wrocławski komendant miał zostać zwolniony. Tymczasem policjant przebywa na zwolnieniu lekarskim i pobiera wysokie wynagrodzenie.

Po tym incydencie ówczesny szef MSWiA Mariusz Błaszczak zdecydował o odwołaniu komendanta Miejskiej Policji we Wrocławiu, jednak wciąż do tego nie doszło. Jak donosi "Super Express" Raczak przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim. - Nie możemy zdradzić co mu dolega, a także kiedy wróci - powiedział rzecznik prasowy dolnośląskiej policji Paweł Petrykowski.