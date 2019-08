Kolizja Kamila Durczoka. Nie narkotyki, a substancja psychotropowa we krwi dziennikarza

We krwi Kamila Durczoka nie stwierdzono obecności narkotyków, ale ślady substancji psychotropowej - poinformował portal wPolityce.pl. Badanie przeprowadził jeden z zakładów medycyny sądowej.



Portal podał, że środek, którego ślady znaleziono we krwi Kamila Durczoka to substancja psychotropowa Nordiazepam. Działa uspokajająco, przeciwlękowe i nasennie. WPolityce dodaje, że substancja zmniejsza napięcie mięśniowe i stosuje się ją m.in. przy okazji stanów lękowych, napięcia emocjonalnego.

Durczok miał 2,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Trafił do policyjnej izby zatrzymań. Po wytrzeźwieniu został przewieziony do piotrkowskiej prokuratury rejonowej, gdzie przedstawiono mu zarzuty. Grozi może mu do 12 lat więzienia. Przyznał się tylko do jazdy pod wpływem alkoholu.